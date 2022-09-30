В Telegram-канале главы Украины появился ответ на призывы Путина к переговорам. Зеленский заявил, что наша страна была и остается лидером в переговорных усилиях, информирует «НБН».

Лидер нации напомнил, что именно Киев всегда предлагал стране-агрессору договариваться о сосуществовании на равных и справедливых условиях.

Глава государства отметил, что, по всей видимости, с нынешним лидером россиян осуществить это невозможно, поэтому Украина вернется к диалогу с Российской Федерацией, когда ее возглавит другой президент.

Отметим, что Европейский Союз отреагировал на аннексию украинских территорий. Еще во время выступления Путина в Кремле относительно «присоединения» к России захваченных регионов Украины, глава Европейского Совета и верхоный представитель ЕС высказались о результатах фейковых референдумов.