Украинский лидер на встрече с университетским сообществом и общественными деятелями Швейцарии заявил, что в вопросе противостояния добра и зла не может быть нейтралитета, информирует «НБН» со ссылкой на сайт ОПУ.

Глава государства отметил, что хотел бы, чтобы Пекин сыграл большую роль в завершении кровопролития в нашей стране, оказывая влияние на страну-оккупанта и поддерживая целостность и суверенитет нашего государства.

Также Зеленский заверил, что украинское руководство будет работать над тем, чтобы развивать отношения с КНР.

Отметим, что в Госдепе США предостерегли Пекин от помощи Российской Федерации, предупредив о последствиях. Также Америка прокомментировала возможную подготовку Китая к поддержке президента-агрессора РФ Владимира Путина в обход экономических санкций.