Как информирует «НБН», некоторые детали Кулеба написал на своей странице в социальной сети «Твиттер».

В частности, Кулеба отметил, что он в деталях проинформировал генсека Североатлантического Альянса Столтенберга о заявке Украинского государства на членство в Организации Североатлантического договора.

В частности, политикам удалось договориться о поддержке контактов относительно заявки Украины на вступление в Альянс.

Помимо того стороны обсудили дальнейшие практические шаги НАТО в плане поддержки Украинского государства для оказания сопротивления российской армии, которая пошла в широкомасштабное наступление на нашу страну 24 февраля 2022 года.

Напомним, ранее стало известно, что Столтенберг не дал четкого ответа Кулебе относительно заявки Украины на членство в НАТО.