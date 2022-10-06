Бадрак считает, что секретаря Совета Безопасности Российской Федерации Николая Патрушева вряд ли рассматривают на роль руководителя страны, ведь он известен своими антиукраинскими и антизападными взглядами, информирует «НБН» со ссылкой на «Апостроф».

По словам эксперта, под шаблон послушного мальчика мог бы подойти бывший президент РФ Дмитрий Медведев, он делал бы все, что ему прикажут. Однако заместитель председателя Совбеза запятнал себя скандальными заявлениями и угрозами применения ядерного оружия.

Бадрак отмечает, что в вопросе успешных переговоров с Украиной от преемника кремлевского диктатора зависит многое, поскольку он фактически является посредником, который должен изменить ситуацию.

Эксперт считает, что на эту роль тихого и послушного правителя может подойти бывший охранник Путина, губернатор Тульской области Алексей Дюмин. Чиновник обладает соответствующими качествами, он умеет говорить, в отличие от командующего Нацгвардией Виктора Золотова, и думать, в отличие от Медведева.

Бадрак добавил, что одним из кандидатов на пост президента назвают сына Патрушева Дмитрия, который занимает должность министра сельского хозяйства. Военный эксперт считает, что он будет похож на серый силуэт нынешнего главы РФ в конце 90-х.

Ранее военный эксперт Олег Жданов указал на людей, приближенных к Путину, которые могут устроить переворот в Кремле и отстранить диктатора от власти.