первую очередь, военным. Диктатора предупреждали, что армия РФ не победит в войне и это обернется развалом его государства, информирует «НБН» со ссылкой на «Апостроф».

Экс-сотрудник КГБ объяснил, что президент-агрессор упертый и если он принял решение, то не может от него отказаться. Он добавил, что если бы Путин начал проигрывать в шахматы, то разбил бы доску о голову противника.

Политолог отметил, что персональная черта характера лидера россиян – символизм. Поскольку у Путина присутствует комплекс неполноценности, ему нужны привязки, охранная символика.

Жирнов напомнил, что диктатор не боролся за власть и ничего не сделал, чтобы получить президентское кресло. А когда человеку с комплексом неполноценности просто повезло, он начинает верить в предсказания и божественное предназначение.

Напомним, что психолог Виталий Ким рассказал, как изменилось поведение Путина после поражения российских войск в Харьковской, Херсонской и Луганской областях.