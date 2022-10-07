В частности, как пишет «НБН» со ссылкой на сообщение главы ОПУ Михаила Подоляка в социальной сети «Твиттер», такое заявление Меркель является лицемерием. Ведь всем понятно то, что Российская Федерация является агрессором.

Дословно из заявления Михаила Подоляка:

«Это настоящее лицемерие. Войска Российской Федерации вторглись на территорию Украинского государства, уничтожили целые города, устроили массовые казни, угрожают миру ОМП, если он не позволит аннексию и геноцид. Все понятно, как казалось. Но вот вновь выходит Меркель, которая заявляет: «Без России не будет крепкого мира». Как остановить это?».

Ранее, насколько известно, Ангела Меркель посоветовала не игнорировать ядерные угрозы Владимира Путина.