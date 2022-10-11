Украина официально отказалась от переговорного процесса со страной-оккупантом, пока ее президентом остается Владимир Путин, Зеленский подписал соответствующий указ. Однако кремлевские чиновники не перестаются надеяться на то, что Киев передумает и согласится на условия Москвы, информирует «НБН».

Как сообщают российские СМИ, главы МИД РФ Сергей Лавров верит в то, что украинский лидер может «забыть» о своем решении не вести диалог со страной-оккупантом и ее диктатором.

По мнению российского дипломата, позиция Зеленского якобы может измениться от того, что ему прикажут на Западе. Министр иностранных дел предполагает, что глава Украины скажет «есть» на «приказ» Вашингтона или Лондона, а потом придумает как объяснить ситуацию и не потерять лицо.

«Он вообще-то артист», — пренебрежительно отметил руководитель российского МИД.

Отметим, что после массированной ракетной атаки России на украинские города в понедельник, 10 октября, спикер кремлевского диктатора Дмитрий Песков заговорил о возможности проведения переговоров.