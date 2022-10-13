В интервью Наталье Влащенко оппозиционер рассказал, что глава Кремля боится покидать пределы России. Фейгин напомнил, что президент-агрессор ездил за границу после начала полномасштабной войны дважды – на саммит ШОС и на встречу в Таджикистан, информирует «НБН».

Правозащитник иронично отметил, что Путин не ездил даже в Беларусь, где опасно, поскольку «у Буданова руки дотянутся не только до Крымского моста».

По мнению журналиста, российский лидер не появится на саммите G20 на Бали, однако он вполне может встретиться с главой США Джо Байденом. Фейгин объяснил, что прежде всего это вопрос о применении ядерного вооружения, которого хотят избежать западные страны, поэтому американский президент заинтересован в диалоге с Путиным.

Отметим, что генерал Николай Маломуж рассказал, когда на публике появляются двойники Путина и где можно увидеть реального президента Российской Федерации.