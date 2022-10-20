Как информирует «НБН», Верховный главнокомандующий в интервью для телевизионного канала CTV News заявил, что Украина не имеет абсолютно никакого причастия к инциденту, который случился на Крымском мосту, то есть взрыву 8 октября.

Дословно из заявления Владимира Зеленского:

«Мы точно не заказывали этого, насколько я знаю».

Кроме того, гарант Конституции Украины намекнул, что за взрывом на мосту через Керченский пролив могут стоять или российские спецслужбы, или же военные РФ, ведь между ними существует весьма серьезный конфликт.

Напоследок украинский лидер добавил:

«Там много есть вертикалей власти. Это огромная система. К примеру, в СССР это было КГБ. По состоянию на сегодняшний день она состоит из нескольких веток, которые все время решают, кто же главный среди них».

Напомним, ранее мы уже писали о последствиях от взрыва на Крымском мосту.