Как информирует «НБН» со ссылкой на сообщение Мелони в социальной сети «Твиттер», в своем ответе на поздравления о вступлении на должность премьер-министра, она заверила Владимира Зеленского в том, что Италия всегда будет на стороне Украины, противостоящей агрессии России.

Дословно из сообщения Мелони:

«Весьма благодарна, Владимир Александрович. Италия сейчас стоит и будет продолжать всегда стоять на стороне храброго народа Украины, который осуществляет борьбу за собственную свободу, а также полноправный мир. Вы точно не наедине».

Напомним, ранее Италия вместе с рядом других стран выступили за немедленный статус кандидата в ЕС для Украины.