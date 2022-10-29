Как сообщает «НБН«, об этом в прямом эфире телемарафона рассказал пресс-секретарь командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

«Вне сомнений, мы ожидаем еще и NASAMS. Глава министерства обороны США Ллойд Остин на пресс-конференции подтвердил, что в ближайшей перспективе, а именно в начале ноября, нам начнут поступать системы NASAMS, благодаря которым наша система ПВО существенно усилится. Но пока остается неясно, сколько единиц NASAMS получит наша страна», — рассказал Игнат.

Напомним, что 8 сентября состоялось заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины, который еще принято называть «Рамштайном – 5». После его окончания глава Минобороны Украины Алексей Резников сообщил о начале положительных изменений в области обеспечения нашей страны противовоздушной и противоракетной обороной.

Министр также добавил, что сейчас украинские специалисты закончили курс обучения на новейшем ЗРК немецкого производства IRIS-T. Участники «Рамштайна – 5» пришли к принципиальному согласию о предоставлении в скором времени Украине комплексов NASAMS.

Напомним, ранее министр обороны Украины Алексей Резников рассказал о поставках бронемашин для ВСУ от Австралии.