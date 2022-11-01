В интервью британскому изданию The Daily Mail глава ГУР МОУ рассказал, что российский лидер использует как минимум трех «клонов», которым специально сделали пластические операции, информирует «НБН».

По словам Буданова, полномасштабное вторжение российских войск в Украину не поддается никакой логике. В этом контексте начальник военной разведки задается вопросом, действительно ли президент-агрессор принимает ключевые решения по войне, ведь на публике все чаще замечают «копии» Путина.

Как отметил глава ГУР, наверняка известно о трех «дубликатах» кремлевского диктатора, которые появляются постоянно, однако не известно, сколько всего двойников у руководителя Российской Федерации.

Буданов отметил, что «клонов» Путина на фото и видео выдает рост, мочки ушей, язык тела и жесты. Что интересно, ранее «копии» лидера россиян появлялись на публике в особых случаях, однако сейчас это обычная практика.

Отметим, что ранее о «дубликатах» Путина высказывался экс-руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж. Генерал рассказал, в каких случаях глава РФ использует двойников.