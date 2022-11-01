В Киеве во время пресс-конференции с премьер-министром Чехии Петром Фиалой украинский президент сообщил, что он заинтересован в возвращении граждан домой, однако сейчас он не может призывать их приезжать в родную страну, информирует «НБН» со ссылкой на «Укринформ».

«Я не могу сегодня всем гарантировать безопасность», — подчеркнул Зеленский, отметив, что на территории Украины продолжается развязанная РФ война.

В то же время президент рассказал о важности пребывания украинцев дома, поскольку они помогают отечественной экономике. Лидер нации не сомневается, что наши граждане вернутся, как только в Украине станет безопасно.

Ранее Зеленский в видеообращении к украинцам высказался об отключениях электроэнергии в стране и обратился к участникам дорожного движения.