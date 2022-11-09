В эфире телеканала FREEДОМ Фейгин отметил, что Кремль создает суету из любой ситуации по Украине и пытается получить для себя хоть какие-то политические баллы, информирует «НБН».

По словам оппозиционера, доверять российским властям нельзя, поскольку они такими поступками и шантажом проверяют Запад на прочность. В последнее время кремлевские чиновники заявляют о готовности РФ к переговорному процессу, вокруг чего пропаганда поднимает большой шум.

Правозащитник не сомневается, что в будущем Путин использует эту ситуацию под себя, представляя все так, будто Россия была не против диалога, а украинская сторона от него отказалась.

Фейгин напомнил, что Зеленский до начала полномасштабной войны не раз предлагал Путину встретиться лично, получая в ответ от кремлевского диктатора отговорки и нежелание коммуницировать.

Однако война все изменила и сейчас лидер россиян всячески пытается усадить главу Украины за стол переговоров, а в министерстве иностранных дел РФ заявляют, что готовы к диалогу с Киевом без предварительных условий.

Напомним, что Зеленский отреагировал на слухи о переговорном процессе с Москвой. Глава государства назвал пять условий для Кремля, чтобы Украина согласилась на диалог.