В эфире YouTube-канала «Гроші» эксперт заявил, что российский лидер хочет запустить процесс передачи власти до конца текущего года. По его словам, Путин озабочен тем, какое «наследие» останется после него, ведь выгодно передать бразды правления на пике могущества, информирует «НБН».

Соловей отметил, что, если бы не произошло полномасшабное вторжение РФ в Украину, глава Кремля продолжил бы передачу власти, начатую прошлой осенью, и остался бы в истории своей страны, как правитель, который «поднял ее с колен».

Аналитик уточнил, что такой образ Путина был бы в российских СМИ и учебниках истории, однако диктатор совершил роковую ошибку и все свое «наследие» проиграл.

«Это полный провал», — констатировал эксперт.

Теперь для лидера россиян вопрос передачи власти – вопрос личного выживания, ведь ему могут простить в РФ все, кроме военного поражения. Диктатор согласился освободить кресло для предложенного ему основного кандидата. Преемником Путина, по словам Соловья, станет сын секретаря Совбеза России Николая Патрушева Дмитрий.

Аналитик обратил внимание на то, что советник главы США Джейк Салливан проводит непубличные переговоры с Патрушевым и помощником Путина Юрием Ушаковым, однако секретарь Совбеза важнее. Америка и Россия обсуждают вопросы о неиспользовании ядерного вооружения, разрешении ситуации в Украине и транзите власти. Кроме того, у Путина и Патрушева тесные отношения и, что важно, последний выполняет свои обещания.

При этом Соловей добавил, что диктатор не гарантирует себе сладкую жизнь пенсионера и, вероятно, для него закончится все печально, ведь он дошел до состояния, когда готов забрать с собой весь мир.

Ранее аналитики Института изучения войны заявили, что президент РФ теряет лидерство и становится зависим от двух человек из его окружения.