Как информирует «НБН», об этом он заявил в эфире телемарафона.

Дословно из заявления Данилова:

«Замораживать ничего мы не можем. Ведь мы не холодильная камера. Нам нужно освобождать территории Украины вне зависимости от того, какая сейчас пора года. Нам нельзя пропускать ни одной остановки. Ведь там находятся наши люди. Мы все смотрим на то, как они страдают. Задачей Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Украины Владимира Зеленского является освобождение всех территорий Украинского государства от оккупантов и террористов».

Секретарь СНБО подчеркнул, что последние восемь заседаний Ставки Верховного Главнокомандующего были посвящены деоккупации Херсонской области. Сейчас, по его словам, об этом уже можно говорить.

Напомним, ранее сегодня мы уже писали о том, что на территорию еще недавно оккупированного Херсона зашли Вооруженные силы Украины.