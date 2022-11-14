Как информирует «НБН» со ссылкой на «Лига.НЕТ», Шольц имеет мнение, что Путин принял решение не приезжать на саммит G20 из-за того, что просто не желает давать ответы на критику представителей международного сообщества из-за начатой в Украине войны.

Во время своего пребывания во Вьетнаме Олаф Шольц рассказал представителям прессы, что он весьма сожалеет о том, что Путин не будет принимать участие в саммите «Большой двадцатки» на Бали, ведь там ему пришлось бы неизбежно столкнуться с тем, что мировое сообщество категорически не приветствует, но осуждает агрессию, начатую главой Кремля в Украине.

Олаф Шольц подчеркнул:

«Было бы действительно весьма здорово, если бы Путин таки прибыл на саммит «Большой двадцатки». Однако в данном случае ему бы пришлось отвечать на все поставленные ему вопросы, а также всю критику от лидеров множества стран со всего мира. По всей видимости, именно по этой причине Путина там и не будет».

Напомним, ранее Олаф Шольц признался, что постоянно получает советы от своей предшественницы Ангелы Меркель.