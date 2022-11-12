Как информирует «НБН», об этом Шольц рассказал в комментарии RND.

Так, в ходе дискуссии Шольц подчеркнул, что его и Меркель связывают весьма длительные годы знакомства, а также совместной работы.

Дословно из заявления представителя Социал-демократической партии:

«Прежде всего, мы друг друга давно знаем. Мы всегда вместе весьма хорошо работали. И это несмотря на то, что мы в разных партиях».

Помимо того он добавил, что так как сейчас (советы от Меркель, — ред.), будет происходить и дальше.

Олаф Шольц добавил, что он также проводит консультации по работе с другими политическими деятелями, которые представляют разные политсилы, «далеко за пределами правящих партий».

Напоследок канцлер ФРГ добавил, что вовсе не чувствует себя одиноким.

Ранее Олаф Шольц сделал заявление о боевых действиях на территории Украины.