Как информирует «НБН», такое заявление президент Украины озвучил во время пресс-конференции.

По его словам, у агрессора осталось только одно, единственное оружие против Украинского государства. И, как отметил президент, враг применяет именно его.

Гарант Конституции подчеркнул, что наша страна одержит победу над захватническими силами, если мы сможем выстоять предстоящую зиму. Ведь у врага осталось только одно реальное оружие. Речь идет об ударах по энергетической системе Украины.

Глава государства добавил, что удары по энергетике нашей страны является единственным, самым мощным оружием, которое осталось у Путина. Как следствие, Украине нужно пережить эту зиму, чтобы окончательно победить в начатой агрессором на территории нашей страны войне.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что Алексей Арестович озвучил самые тяжелые для ВСУ участки фронта в Украине.