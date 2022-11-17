Как информирует «НБН» со ссылкой на материал Reuters, Жозеп Боррель, являющийся верховным представителем Европейского Союза по внешней политике, сделал заявление о том, что мир на территории Украинского государства возможен только в одном случае, когда Путин выведет свои войска из украинской земли.

Согласно словам Борреля, возможность заключения мира зависит именно от Российской Федерации, так как «именно агрессор должен уйти, если он пытается достичь мира».

Верховный представитель Европейского Союза добавил:

«Я опасаюсь, что Российская Федерация еще не готова к тому, чтобы забрать своих военных из Украины. Однако до того времени, пока она не выведет войска, мир останется невозможным».

Ранее Боррель сделал заявление о том, что Путин не сумел завоевать Украину. Именно поэтому российский диктатор решил уничтожить нашу страну.