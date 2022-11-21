Выступая на Парламентской ассамблее Североатлантического Альянса, Зеленский заявил, что нашу страну нужно обеспечить достаточным количеством систем ПВО и ПРО, чтобы склонить РФ к принятию «формулы мира», которую президент неоднократно озвучивал, информирует «НБН» со ссылкой на «Суспільне».

По словам лидера украинцев, если небо над нашей страной будет полностью защищено, террористический замысел России не будет воплощен в жизнь, поскольку вражеские дроны, ракеты и другие снаряды не достигнут цели. При таком сценарии Москве придется следовать украинской «формуле мира».

«Государство-террорист должно видеть, что у него нет шанса», — подчеркнул президент.

Напомним, что сегодня Украина отмечает День Достоинства и Свободы. Зеленский поздравил украинцев, восхитившись их мужеством и героизмом в борьбе с российскими захватчиками.