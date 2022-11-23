Спикер дипломатического ведомства Украины Олег Николенко подтвердил, что хорватский президент Зоран Миланович действительно отклонил запрос министра обороны Марио Банозича о проведении тренировок для украинских защитников в его стране, информирует «НБН» со ссылкой на «Укринформ».

По словам представителя МИД, позиция главы Хорватии не означает, что соответствующее решение не будет принято. Сейчас Киев продолжает работать с хорватским руководством, чтобы получить одобрение на участие их страны в тренировочной миссии Европейского союза.

Как отметил Николенко, Загреб может помочь Украине проведением тренировок для бойцов ВСУ у себя дома, либо направить своих инструкторов на территорию другого государства.

Напомним, что Франция передала военную помощь Украине. Киев получил от Парижа зенитные ракетные комплексы Crotale, чтобы защищать небо от российских атак.