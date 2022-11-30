Как информирует «НБН», об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ.

В обнародованном сообщении говорится, что в результате проведенных спецслужбой следственно-оперативных действий были изъяты деньги, в том числе и российские рубли. Также были обнаружены оружие, мобильные телфоны, компьютеры и прочее.

Обыски СБУ проводила по местам жительства, в офисах самого Мураева, а также его родственников. Кроме того, аналогичные действия спецслужба провела у ближайших соратников Мураева.

Примечательно, что такие действия Служба безопасности Украины проводила в рамках уголовного производства по подозрению политика в госизмене.

Где сейчас Евгений Мураев?

Что интересно, что в настоящее время сам Евгений Мураев скрывается за рубежом от правосудия. Но даже несмотря на это, представители силовых структур Украины инициировали проведение независимых экспертиз высказываний политика.

Причем заключения таких мероприятий говорят о том, что в действиях бежавшего из Украины политика присутствуют признаки преступления, предусмотренного частью 1 статьи 111 Уголовного кодекса Украины (госизмена, — ред). А если точнее, то в контексте нанесения информационной безопасности нашего государства весомого вреда.

Все изъятые в ходе обысков вещи были переданы на экспертизы. И уже по их результатам будут приняты дальнейшие процессуальные действия.

Напомним, ранее мы уже писали об обысках СБУ в храмах УПЦ (МП).