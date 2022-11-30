Как информирует «НБН» со ссылкой на украинский «Интерфакс», информацию об этом сообщил руководитель украинской дипломатии Дмитрий Кулеба.

Согласно его словам, союзники после встречи глав МИД НАТО в Бухаресте объявили о передаче Украинскому государству артиллерийских систем 155-мм калибра, бронированных машин, а также артснарядов.

Дословно из заявления Дмитрия Кулебы:

«Во время проведенной встречи было объявлено о новых взносах в энергобезопасность Украины. В частности, это генераторы, зимняя форма. Это также и оружие. Все озвучить я не могу. Однако среди этих позиций есть 155-миллиметровая артиллерия, снаряды к ней, а также бронированные машины. Уже вскоре все это прибудет в нашу страну. Это усилит Вооруженные силы Украинского государства. Но ждать мы не можем, поэтому все должно происходить с невероятной скоростью».

Также глава МИД Украины добавил, что он попросил союзников быть с Украиной не сколько нужно, но также и предоставлять нам все, что необходимо, и делать это так быстро, как это нужно.

Важно отметить, что Кулеба также призвал Североатлантический Альянс принять решение относительно передаче Украине западных танков образцов НАТО.

Напомним, ранее мы уже писали о призыве Кулебы к своему коллеге из Испании в связи со взрывом у посольства Украины в Мадриде.