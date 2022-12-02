Пионтковский сообщил, что подземные системы бункеров, строительство которых продолжил Путин, есть под Москвой, на Урале и в других российских регионах, информирует «НБН» со ссылкой на «24 канал».

По словам эксперта, президент-агрессор таким образом готовился к ядерной войне. В феврале глава Кремля объявил войну не Украине, а коллективному Западу и Североатлантическому Альянсу. Путин хотел отодвинуть границы НАТО как можно дальше от своей страны.

Политолог напомнил, что 5 февраля на пресс-конференции с французским президентом Эммануэлем Макроном российский лидер признавался, что на конвенционном уровне его государство уступает западным странам. Поэтому диктатор собирался выдать ядерный ультиматум, обустроив бункеры для своей безопасности.

«Спецоперация» РФ предполагала, что оккупанты пройдутся по Украине и за 3-4 дня выйдут на границы Альянса. Пионтковский напомнил, что российский президент тогда угрожал Польше и странам Балтии.

Однако вскоре выяснилось, что на конвенционном уровне РФ уступает даже Украине. Кроме того, ядерные угрозы Кремля всем надоели и Запад дал понять, какие последствия будут у страны-агрессора, если она использует такое вооружение, в частности, что Путина просто ликвидируют.

Ранее российский политолог Валерий Соловей сравнил охрану Путина и Сталина.