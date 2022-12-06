В интервью NDTV министр иностранных дел отметил, что «Большая двадцатка» объединяет различные государства, но ни одно из них, кроме Российской Федерации, не хочет войны, информирует «НБН».

По этой причине, чтобы российско-украинская война закончилась, как отметил Кулеба, нужно сделать две вещи.

Во-первых, мнение Кремля должно измениться и такие страны, как Индия, могут этому поспособствовать. В таком случае российскому руководству придется отказаться от своих военных планов и переходить на мирную линию мышления, вместо разжигания вооруженных конфликтов.

Во-вторых, страна-агрессор должа вывести путинские оккупационные войска со всех украинских территорий. Дипломат отметил, что эти условия станут отправной точкой всеобъемлющего мирного диалога.

Глава МИД Украины подчеркнул, что страны «Группы двадцати» уже сейчас могут сыграть свою роль в решении таких вопросов, как обмен пленными, ядерная безопасность, продовольственная безопасность, защита окружающей среды во время боевых действий. Кулеба убежден, что будут оценены лидерство и участие Индии.

Напомним, что ранее представитель турецкого лидера Реджепа Эрдогана призвал Запад и Российскую Федерацию прекратить холодную войну, заключив новую сделку.