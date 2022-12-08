Как передает «НБН«, о начале переговорного процесса по этому вопросу заявила генеральный директор турецкой компании Karpowership Зейнеп Харези.

«Мы уже начали переговоры с Украиной при участии Организации объединенных наций и некоторых других организаций на предмет оказания помощи, нацеленной на обеспечение около 300 или 400 мегаватт электроэнергии при помощи силовых кораблей с целью найти оптимальное решение о том, каким образом и где нужно развернуть станции», — пояснила Харези.

Не секрет, что Украина может получать электроэнергию от Турции через плавучие станции в Румынии и Молдове. Эти локации выбрали с учетом соображений безопасности. По словам гендиректора компании, это может быть три или четыре станции.

Также Харези сказала, что компания Karpowership может обеспечить электричеством порядка миллиона украинских домохозяйств.

Напомним, что с 10 октября страна-оккупант начала «энергетический террор»: Россия бьет ракетами по украинской энергосистеме. Кроме того, 17 ноября в украинской столице установили антирекорд по отключениям электроэнергии.