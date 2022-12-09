В интервью изданию «Гордон» Пономарев рассказал, что в России есть так называемый преемник главы государства, которого «раскручивают». Им является Алексей Кудрин, который недавно подал в отставку с должности руководителя Счетной палаты РФ, информирует «НБН».

По словам экс-политика, вариант с преемником рассматривает сам Путин. При таком сценарии диктатор может передать кому-то власть и получить для себя гарантии.

Президент-агрессор опасается другой истории, когда его «снесут» без его желания и участия. В таком случае руководить Россией будет другой человек, который вернет все территории и запустит правильные процессы.

Бизнесмен добавил, что преемник должен отвечать одному конкретному условию — быть способным договориться с Западом.

Пономарев высказался и о возможности Путина уйти в отставку. Он заверил, что российский лидер не может остаться в зависшем состоянии. Исключительно в случае победы в войне против Украины диктатор уйдет от власти, иначе только погибнет вместе с ней.

В то же время политический аналитик Валерий Соловей утверждает, что глава России начнет передачу власти до конца года. Он рассказал, для кого Путин согласен освободить президентское кресло.