В вечернем видеообращении в понедельник, 12 декабря, лидер украинцев отметил, что Российская Федерация не отказалась от этой тактики террора, а отсутствие массированных ракетных атак говорит о том, что оккупанты к ним готовятся и могут нанести удар в любой момент.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на Instagram-аккаунт президента.

По словам Зеленского, очевидно, что Украина и без света хорошо знает, куда нужно стрелять и что освобождать, однако государство-террорист все равно возлагает надежды на блэкаут в нашей стране.

«Это последняя надежда террористов», — отметил глава государства.

Отметим, что российские пропагандистские СМИ пугают украинцев блэкаутом и сложной зимой, которую якобы не все смогут пережить. Рупоры путинского режима предложили «выход» для наших граждан.