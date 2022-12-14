В эфире национального телемарафона, Данилов, высказываясь о регулярных пожарах на территории страны-агрессора, заявил, что количество «самовозгораний» в РФ в будущем будет только увеличиваться, информирует «НБН».

По словам секретаря СНБО, он не может сказать, кто причастен к этим событиям. Однако чиновник убежден, что «оно будет пылать и гореть, пока не сгорит вся Москва».

«Что обязательно произойдет за наши с вами дни», — подчеркнул Данилов.

Секретарь СНБО отметил, что Российская Федерация не собирается выводить свои войска с украинской территории на Рождество, как предлагал Кремлю глава государства Владимир Зеленский.

«Они никуда не уйдут, уйти могут только под нашим давлением», — заверил чиновник.

Данилов добавил, что в ближайшие шесть месяцев российские захватчики будут только «беситься», потому что сейчас они как крысы, которых загнали в угол. Армия Украины заставит путинские войска покинуть территорию нашей страны, включая Крымский полуостров.

Ранее Данилов спрогнозировал, какие украинские города будут освобождены от российской оккупации весной следующего года.