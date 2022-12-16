Telegram-канал «Пул Первого» сообщил, что Путин отправится в белорусскую столицу 19 декабря, чтобы встретиться с Лукашенко. Известно, что переговоры диктаторов состоятся на самом высоком уровне во Дворце Независимости, информирует «НБН».

Лидеры планируют обсудить ход реализации принятых союзных программ, в первую очередь вопросы торгово-экономического взаимодействия Российской Федерации и Республики Беларусь, совместных кооперационных проектов с акцентом на замещение импортных товаров. Также особое внимание Путин и Лукашенко уделят сотрудничеству в сфере энергетики.

В сообщении сказано, что диктаторы намерены поговорить о ситуации в регионе, вопросах безопасности и общих мерах реагирования на возникающие вызовы.

Напомним, что в последний раз российский президент посещал РБ летом 2019 года.

Как сообщали росСМИ, Путин лично отменил традиционные мероприятия – послание к Федеральному собранию и итоговую пресс-конференцию.