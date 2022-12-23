Эйдман предположил, что будущее Российской Федерации после позорного поражения в войне может иметь два варианта. Первый сценарий является оптимистичным, и Москва могла бы воплощать его уже сейчас, информирует «НБН» со ссылкой на «24 канал».

В частности, чтобы спасти РФ в современных границах, кремлевским чиновникам нужно отправить диктатора Владимира Путина в Гаагу. Обязанности президента, по мнению эксперта, перешли бы к премьер-министру Михаилу Мишустину, а другие руководящие должности должны занять люди, которые не очень засветились в войне.

Также Кремлю необходимо вывести оккупантов с украинских территорий и выпустить из тюрем оппозиционеров. Политолог считает, что Илья Яшин и Алексей Навальный могли бы отправиться на Запад в качестве «послов доброй воли», чтобы они договорились о деталях заключения мира и условиях выплат репараций.

По словам эксперта, кремлевская верхушка вряд ли реализует такой сценарий и продолжит под руководством диктатора воевать, приближая Россию к окончательному военному и экономическому краху.

После такой политики уже не будет вариантов сохранения РФ в теперешнем виде. Для граждан страны-агрессора наступят темные времена, поскольку в обществе начнется война всех против всех, в частности, будут боевые столкновения между частными армиями и государственными, и одних регионов с другими.

Напомним, что экс-глава МИД Украины Павел Климкин высказался о будущем порабощенных народов РФ.