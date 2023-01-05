Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк в своем Twitter-аккаунте отреагировал на призыв главы РПЦ к «рождественскому перимирию» с 12:00 6 января до 24:00 7 января, чтобы православные могли пойти на службу в храм, информирует «НБН».

Представитель Офиса Зеленского написал, что РПЦ не является авторитетом для всемирного православия и выступает в роли «военного пропагандиста». Русская православная церковь призывает к геноциду украинского народа, подстрекает к массовым убийствам и большей милитаризации государства-террориста. По этой причине призыв Кирилла – циничная ловушка и элемент пропаганды.

На «рождественское перемирие» патриарха Московского отреагировал и глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетьманцев.

Он отметил, что перемирия на Рождество не будет достаточно, чтобы РПЦ успела замолить грехи после российского полномасштабного вторжения в нашу страну, убийств и издевательств оккупантов над украинцами.

«Больше у него времени для паствы нет. Ведь впереди еще много новых необходимых краж и убийств во славу патриарха и московской церкви. Отмолить которые все желающие смогут во время «Пасхального перемирия»», — отметил чиновник.

Ранее Кирилл «объяснил», почему Россию не любят и изолируют в международном сообществе.