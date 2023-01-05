В своем Twitter-аккаунте чиновник прокомментировал «рождественское перемирие», которое объявил президент-агрессор РФ Владимир Путин, развязавший войну в украине, информирует «НБН».

Секретарь СНБО поинтересовался, какое отношение к христианскому празднику Рождества имеет «стая мелких кремлевских чертей-иблисов». Данилов отметил, что никто не поверит тем, кто убивает детей, обстреливает роддома и пытает пленных, а «перемирие» Путина – ложь и лицемерие.

«Мы вас грызть будем в поющей тишине украинской ночи», – заверил чиновник, обращаясь к оккупантам.

Отметим, что российский президент приказал главе Минобороны России Сергею Шойгу ввести режим прекращения огня в Украине на Рождество. Диктатор заявил, что такое поручение он отдал после обращения главы РПЦ. Патриарх Кирилл ранее призвал РФ и Украину к «рождественскому перемирию», на что резко отреагировали в Киеве.