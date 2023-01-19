Руководитель дипломатического ведомства страны-агрессора сравнил россиян с евреями, которых убили нацисты во время Холокоста, а действия США и их партнеров с Адольфом Гитлером, информирует «НБН».

На скандальное заявление Лаврова отреагировал пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко на своей Facebook-странице.

«Оказывается, это не российские ракеты расстреливают жилые дома в Украине, а Запад сформировал коалицию, чтобы решить «российский вопрос»», — написал спикер внешнеполитического ведомства.

Представитель министерства заявил, что заявление российского дипломата оскорбляет память миллионов жертв Холокоста. Николенко напомснил, что глава МИД Дмитрий Кулеба ранее обращал внимание на глубоко укоренившийся антисемитизм элит РФ, так как государство-террорист ненавидит другие народы.

«На Нюрнбергском трибунале министр иностранных дел Риббентроп опровергал свое участие в преступлениях нацистов, но это не помогло ему избежать наказания. Также, как и Лавров не избежит наказания, выдавая себя и Россию за жертву», — подчеркнул спикер дипломатического ведомства Украины.

Ранее Лавров прокомментировал план мирного урегулирования войны, предложенный президентом Украины Владимиром Зеленским.