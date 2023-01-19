Спикер главы Российской Федерации заявил, что Путин и его страна для Зеленского и Украины – большая проблема. По словам Пескова, «чисто психологически» украинский президент «предпочитал бы, чтобы ни России, ни Путина не было».

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на российское пропагандистское издание «РБК».

В очередной раз пресс-секретарь лидера россиян прибег к угрозам. Представитель Кремля заявил, что чем раньше Киев «осознает, что Россия и Путин есть и будут» и откажется от «всего антироссийского», тем якобы будет лучше для Украины.

Напомним, что Зеленский усомнился в том, что президент-агрессор РФ все еще жив.

«Я не совсем понимаю, с кем говорить и о чем. Я не уверен, что тот президент России, который иногда появляется на хромакее, что это он и есть. Я не совсем понимаю, жив ли он. Он ли принимает решения, или кто там принимает решения… Что за круг лиц? У меня нет такой информации», — заявлял украинский лидер.

Как сообщалось, Песков прокомментировал ракетный удар оккупантов по многоэтажке в Днепре. Спикер Путина отверг причастность страны-агрессора к трагедии, упомянув комментарий Алексея Арестовича.