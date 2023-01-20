В эфире национального телемарафона секретарь СНБО сообщил, что в среду утром, 18 января, он в 08:07 получил смс от министра внутренних дел Украины, а уже через несколько минут Монастурский погиб в авиакатастрофе, информирует «НБН».

Данилов не стал сообщать, что было в последнем сообщении от руководителя МВД. Чиновник рассказал, что в тот день глава государства Владимир Зеленский должен был собрать Ставку Верховного главнокомандующего.

«Обычно, мы это никогда не афишируем. Министр внутренних дел должен был выйти из Полтавы на 10:00 на эту Ставку», — отметил секретарь СНБО.

Комментируя вопрос о причастности России к трагедии, Данилов заявил, что все обстоятельства катастрофы будут установлены.

«Ответ мы обязательно получим, что случилось тем утром над Броварами и почему», — заверил чиновник.

Напомним, что в результате авиакатастрофы в Броварах погибли руководители МВД Денис Монастырский и его заместитель Евгений Енин.