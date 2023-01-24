В Указе президента Украины говорится о назначении на должность заместителя главы ОПУ экс-руководителя Киевской областной военной администрации Алексея Кулебы, информирует «НБН» со ссылкой на сайт главы государства.

Кулеба занимал должность главы Киевской ОГА с 8 февраля по 15 марта 2022 года и с 21 мая 2022 года по 24 января 2023 года.

Чиновник был награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени за весомый личный вклад в защиту государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, мужество и самоотверженные действия, проявленные при организации обороны населенных пунктов от российских оккупантов.

Напомним, что Кирилл Тимошенко подал заявление на увольнение с должности заместителя руководителя Офиса Зеленского. Также подали в отставку руководители ОВА в нескольких областях.