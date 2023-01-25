Как передает «НБН«, об этом Резников написал на своей странице в Twitter.

«Мы обсудили итоги «Рамштайн 8″, перспективу дальнейшего усиления украинской армии, включая поставки танков и обслуживание нового вооружения. Больше хороших новостей будет объявлено в ближайшее время. У нас есть полное доверие и мощная поддержка США. Вместе до победы», — отметил министр по итогам переговоров.

Следует отметить, что ранее в средствах массовой информации писали о намерении передать Украине 31 танк Abrams в рамках военной помощи. Более того, по информации телеканала CNN, президент США Джо Байден сегодня, 25 января, в 19:00 по киевскому времени выступит с заявлением по военной помощи Украине.

Высокопоставленные чиновники в США отмечают, что сейчас Вашингтон завершает разработку планов о передаче ВСУ около 30 танков Abrams. Более того, Украина получит от партнеров современные немецкие танки Leopard 2.