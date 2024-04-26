На открытии заседания «Рамштайна» глава Пентагона заявил, что на этой встрече участники сосредоточатся на усилении украинской противовоздушной обороны, подчеркнув, что это является самым высоким приоритетом, информирует «НБН».

Также министр напомнил, что ВСУ необходимо большое количество артиллерийских систем для освобождения оккупированных россиянами территорий.

Также перед началом заседания Остин прокомментировал поставки F-16. По словам руководителя американского оборонного ведомства, первые истребители вместе с пилотами и обслуживающим персоналом начнут прибывать в Украину уже в этом году.

Глава Пентагона напомнил, что за два года полномасштабной войны Киев получил от членов контактной группы «Рамштайн» более 3000 единиц бронетехники, в частности 80 боевых танков, более 70 комплексов ПВО и тысячи ракет.

Напомним, СМИ заявили, что Испания намерена отправить в Украину партию ракет для комплексов Patriot.