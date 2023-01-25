На заседании правительства ФРГ в среду утром, 25 января, Шольц сообщил, что Германия передаст Украине 14 танков Leopard 2. Также он сообщил, что скоро начнутся учения для украинских защитников, информирует «НБН» со ссылкой на ВВС.

Кроме того, немецкое правительство позволило другим странам передавать эти боевые машины Киеву. Федеральный канцлер отметил, что отправка 14 танков Leopard 2 из запасов Бундесвера лишь «первый шаг», целью является быстрое создание двух батальйонов в Украине, на вооружении которых будут такие бронемашины.

Накануне представитель Госдепа США Нед Прайс заявлял о том, что Вашингтон не получал от ФРГ официальных сообщений о решении Берлина отправить танки Украине.