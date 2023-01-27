В пятницу, 27 января, на пресс-конференции Захарова заявила, что танки, которые Запад отправит Украине, «не смогут изменить ситуацию» в пользу Киева, информирует «НБН» со ссылкой на росСМИ.

По ее словам, государства НАТО передачей боевых машин и другого вооружения ВСУ якобы «выводят на новый уровень противостояние Запада с РФ».

На возмущения спикера российского внешнеполитического ведомства отреагировал советник главы ОПУ в своем Twitter-аккаунте. Подоляк напомнил МИД и другим государственным учреждениям России, что их страна является безусловным инициатором войны на чужой суверенной территории, целью которой является массовое убийство украинцев.

«Поэтому нет никакого «расширения конфликта со стороны НАТО», а есть оборона Украины своего права на жизнь», — констатировал представитель Офиса Зеленского.

Ранее Подоляк рассказал, когда ожидать завершения ракетного террора россиян в Украине.