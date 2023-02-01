Как информирует «НБН» со ссылкой на сообщение Арахамии в Телеграм, политик написал:

«Я буду информировать общество об анонсированных весенних посадках».

Он отметил, что сегодня были проведены обыски в Налоговой, были вручены уведомления о подозрении чиновникам Минобороны, проведены обыски у Игоря Коломойского по «Укрнафте», была осуществлена целая серия негласных следственных действий. Кроме того, по словам Арахамии, сегодня были проведены обыски у Авакова и Столара. Также он анонсировал увольнение всего руководящего состава таможни.

Давид Арахамия добавил:

«Государство во время войны будет изменяться. Но если кто-то не готов к переменам, то государство тогда само придет и поможет им измениться».

Напомним, ранее мы уже писали о том, что СБУ провела обыски в доме Игоря Коломойского.