Как информирует «НБН» со ссылкой на тематический портал «Збірна», у известного тренера Олега Федорчука сложилось мнение, вызов в нацсборную опорных полузащитников Тараса Степаненко и Сергея Сидорчука для игры в рамках «Лиги наций» против Албании (7 сентября) и Чехии (10 сентября), не «освежит» действия украинской команды.

По словам Федорчука, тренеру (Сергею Реброву) допустимо самому определять, является ли он хорошим или эффективным, однако если следует достигнуть успеха, — «то в некотором смысле должен быть даже диктатором».

В частности, вызов футболистов, мало играющих в клубах и находящихся в относительно «солидном возрасте» (Степаненко и Сидорчук), несколько искажает здравую логику принятия решений, в особенности, с учетом провала Украины на «Евро-2024».

Тренер подвел черту:

А мы что, удовлетворились этим результатом и теперь ожидаем, что Степаненко и Сидорчук будут играть лучше? Для меня эти фамилии знаковые в украинском футболе, но в контексте истории… Тренеры должны искать новых таких футболистов, 20−22 летних игроков.

Ранее наш информационный портал писал о том, как Эндрик делился впечатлениями от дебюта в «Реал-Мадрид».