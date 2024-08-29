Как информирует «НБН» со ссылкой на пояснение, опубликованное в официальном Facebook-профиле «Ощадбанка», предоставление личного помощника напрямую связано с ежемесячными суммами, которыми оперирует клиент.

В частности, в первую очередь желающим назначения персонального менеджера следует регулярно пользоваться карточкой «Ощадбанка», на которой представители финучреждения будут видеть ежемесячное движение средств — поступления/расходы на не менее, чем 25 000 гривен. Кроме того, улучшит перспективы наличие депозита или среднесуточных остатков на сумму от 100 000 гривен.

Также личный менеджер может быть назначен, если ранее был открыт и позднее погашен кредит на сумму от 20 000 гривен, а клиент — не забывал время от времени пользоваться индивидуальным (банковским) сейфом.

При этом, в «Ощадбанке» отметили, что размер суммы может различаться в зависимости от региона, а более детальную информацию лучше запрашивать в филиалах или заполнить анкету обратной связи на web-портале банка, перейдя по указанной гиперссылке.

Ранее мы писали о том, как глава «Ощадбанка» высказывался о потенциальной приватизации учреждения.