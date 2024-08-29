Как информирует «НБН» со ссылкой на Telegram-канал оперативно-тактической группировки войск (ОТГВ) «Харьков», в состав новой добровольческой бригады армии Путина «Барс» войдут несколько отдельных отрядов: «Брянск», «Курск» и «Белгород».

По словам спикера «Харькова» полковника Виталия Саранцева, численность ново созданного «Барса» составит около 4 920 «хороших русских», и эту живую силу направят на поддержку группировки войск «Север», задействованной на Харьковском направлении.

По мнению некоторых экспертов, подобное создание добровольческих бригад в путинских войсках, в действительности является скрытой формой мобилизации, а кандидаты в «освободители» вербуются, в основном, в бедных регионах, или вовлекаются иностранные граждане (из Непала или идентичных стран Азии), которые не всегда располагают соответствующим боевым опытом.

Ранее мы писали о том, что в Харьковском облсовете рассказывали о ключевых задачах армии Путина на Купянском направлении.