В своем отчете аналитики ISW отмечают, что Кремль продолжает представлять боевые действия в Украине как экзистенциальную угрозу для аудитории РФ, чтобы создать информационные условия для затяжной войны и получить поддержку граждан для продолжения агрессии, информирует «НБН».

Выступая 2 февраля в Волгограде, Путин заявил, что Россия столкнулась с современным проявлением нацизма, который угрожает ей. Также диктатор использовал ошибочные исторические параллели, чтобы провести аналогию так называемой «СВО» в Украине с Великой Отечественной войной.

О том, что война в Украине представляет внутреннюю угрозу, 2 февраля заявил глава МИД России Сергей Лавров. Дипломат пытается продвинуть текущую информационную операцию, которая направлена на освещение «угрозы» наземных атак Украины на российскую территорию.

По мнению экспертов ISW, Кремлю это необходимо для того, чтобы сделать последствия войны более заметными для россиян. Однако соответствующие усилия официальных лиц РФ не приносят желаемого результата — оживить патриотический пыл внутренней аудитории.

Это подтверждает большой спрос россиян на новые загранпаспорта, для изготовления которых уже не хватает микрочипов. Граждане РФ начали активно делать соответствующие документы из-за «частичной» мобилизации в стране и не настроены на продолжение затяжной войны.

Также в Институте изучения войны озвучили сроки завершения масштабного наступления ВС РФ.