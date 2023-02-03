Об этом сообщает «НБН» ссылаясь на данные издания Bloomberg.

Как сообщается в источнике. Администрация американского президента Джо Байдена решила изменить свою политику касательно передачи вооружения для Украины, не боясь эскалации конфликта на территории страны.

Теперь, американские союзники Украины готовы передать новейшие бомбы с GPS-наведением наземного базирования модели Boeing. Также помимо таких бомб в этот пакет помощи войдут и снаряды Excalibur, которые также имеют GPS-наведение, противопехотные мины Claymore, оборудование для ЗРК Patriot, а также переносные ракетные установки Mk 153. Сообщается, что сумма данного пакета помощи будет составлять 475 миллионов долларов США.

Источник сообщает, что о данном пакете военной помощи представители США могут объявить уже 3 февраля, но прибудет он в Украину только через несколько месяцев.

Напомним, что ранее американская сторона отказалась от передачи Украине истребителей