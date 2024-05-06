Руководитель внешнеполитического ведомства Чехии сообщил, что его страна долгое время считалась дружественной к РФ с пророссийскими настроениями из-за «симпатии» к российской литературе и фильмам, информирует «НБН» со ссылкой на издание «РБК-Украина».

По словам дипломата, возможно этому поспособствовал экс-президент Милош Земан, который «увлекается диктаторами». Глава МИД заверил, что чехи помнят о российских танках на их улицах, поэтому кто-то из них вряд ли симпатизирует военным преступлениям ВС РФ в Украине.

Отметим, что до марта прошлого года руководил Чехией Милош Земан. Экс-глава государства имел теплые отношения с Москвой, а после вторжения войск государства-террориста в нашу страну в 2014 году делал антиукраинские заявления. Политик называл боевые действия на территории Донетчины и Луганщины «гражданской войной», призывал отменить антироссийские санкции и предлагал «заплатить» Киеву нефтью и газом за Донбасс и Крым.

Напомним, Прага ищет для ВСУ средства для закупки боеприпасов. В МИД Венгрии заявили, что Будапешт не будет поддерживать эту инициативу.