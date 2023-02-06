В понедельник, 6 февраля, в своем Telegram-канале Арахамия написал, что на протяжении недели кадровых изменений в оборонном ведомстве Украины не будет, информирует «НБН».

Глава фракции «Слуга народа» отметил, что кадровые перестановки коснутся руководителей силовых ведомств – будут назначены новые главы Министерства внутренних дел и Службы безопасности Украины.

Напомним, что ранее появилась информация об увольнении министра обороны Алексея Резникова и его переводе на должность главы Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности. Руководитель Минобороны рассказал, получал ли он такое предложение.